Волочкова обвинила мэра Анапы в пиаре на ее имени

Балерина Анастасия Волочкова выразила мнение, что мэр Анапы, запретивший направлять бюджетные средства на концерт артистки в городе, намерен пропиариться за ее счет.

«Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то, я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин. Никаких переговоров о деньгах мы не вели», – сказала РИА «Новости» Волочкова.

В то же время официальный представитель Волочковой Наталья Ракицкая заявила, что артистка балета не планирует предъявлять властям Сочи претензии из-за отмены ее выступления.

«Не получилось в этом городе – будет другой», – сказала Ракицкая в комментарии «Ридусу».

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков отменил электронные торги по закупке услуг по показу программы Волочковой на открытии курортного сезона, пояснив, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. Отмененный аукцион объявлял городской театр, на деньги, которые хотели потратить на концерт артистки, закупят костюмы и музыкальные инструменты для местных творческих коллективов.

Открытие курортного сезона–2019 в Анапе состоится 8 июня, запланирована масштабная культурная программа. По данным администрации, на открытие приедет Стас Костюшкин, его программа будет оплачена из внебюджетных средств, также выступят местные коллективы, цирк.