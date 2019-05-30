Власти Анапы отказались оплачивать выступление Волочковой из бюджета

Мэр Анапы распорядился не оплачивать из бюджетных средств города выступление балерины Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.

«Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой», – цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Отмечается, что выступление Волочковой планировалось 8 июня на концерте «Я там, где мечта!» с участием популярных артистов и музыкантов в честь открытия курортного сезона.

Агентство со ссылкой на «СПАРК-Маркетинг» сообщает, что сумма контракта со 100% предоплатой по закупке «услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой» составляет 639 тыс. рублей за выступление продолжительностью не менее 17 минут.

Власти Анапы отказались оплачивать выступление балерины из бюджета, предложив сделать это местному бизнесу.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», – передает комментарий Полякова пресс-служба.

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