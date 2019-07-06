В клинике Рошаля оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии

Завотделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский оценил состояние избитой семилетней девочки, поступившей в клинику из Ингушетии.

По словам врача, состояние девочки тяжелое, что «обусловлено повреждением верхних конечностей», передает РИА «Новости».

«Левая ручка в принципе сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение», – сказал Мединский.

«Сейчас будет проводиться гиперболическая оксигенация. Девочку отвезем в специальную камеру, где будем насыщать кислородом. Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке. Также будет выполнена в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Все возможное мы бросим на ее спасение», – сказал Мединский.

В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Врачи провели операцию, постаравшись спасти сильно поврежденную руку ребенка, после чего самолетом отправили девочку в Москву.

При обследовании ребенка в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля у девочки обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.

По подозрению в жестоком избиении ребенка задержана тетя девочки. По факту произошедшего СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело.