Фестиваль кузнечного ремесла «Гвоздь» открылся в Кижах

На острове Кижи стартовал пятый юбилейный фестиваль кузнечного ремесла «Гвоздь», который продлится до 7 июля.

5 июля к кижскому кузнецу Сергею Танане приедут известные коллеги из других регионов: петрозаводские мастера Илья Аммалайнен и Андрей Щербина, Сергей Дружинин из Сортавала и кузнецы из Москвы Вячеслав Яковенко и Александр Крылов. Именно они будут помогать гостям фестиваля выковать символ острова Кижи – гвоздь, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Помимо мастеров-демонстраторов музея «Кижи» на фестиваль приедет гончарный мастер Роман Леонтьев из Олонца.

В течение всего фестиваля для гостей острова Кижи будет работать выставка-продажа кузнечных изделий и сувениров музея «Кижи». Также посетители смогут принять участие в фотосессии в традиционных костюмах и попробовать «кижский чай».

Ранее сообщалось, что с 4 по 7 июля пройдет Международный театральный фестиваль «Толстой» в музее-усадьбе писателя «Ясная поляна».