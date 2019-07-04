Театральный фестиваль «Толстой» откроется в «Ясной поляне»

Международный театральный фестиваль «Толстой» пройдет в музее-усадьбе писателя «Ясная поляна» с 4 по 7 июля. На нем будут представлены постановки из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая.

«Наш фестиваль с полным правом можно назвать событием года в Ясной Поляне. В этом году мы соединили в программе мероприятия для аудитории разных возрастов – спектакли, прогулки, квесты, сеансы рисования, творческие встречи. Теперь на фестиваль можно приехать всей семьей, и мы рады, что он становится семейным событием, пространством для общения детей и родителей», – сказала директор музея Екатерина Толстая ТАСС.

Так, на фестивале состоятся показы спектакля «Хаджи-Мурат» Государственного русского театра драмы им. Фазиля Искандера из Сухума, постановка «Дьявол» Краснодарского молодежного театра, а также три версии «Анны Карениной».

Для детей будет организован квест режиссера Александры Ловянниковой по «Войне и миру», спектакль «Гусенок» Тульского театра кукол и саунд-драма «Детство» режиссера Алексея Размахова.

Директор музея отметила, что некоторые постановки, показанные на прошлых фестивалях, продолжают жить в течение сезона. «Например, «Зеленая палочка», созданный специально для фестиваля в 2017 году, повторялся потом в июле и августе. Аудиоспектакль режиссера из Тулы Евгения Маленчева «Война и мир» второй год подряд будет идти в дни фестиваля. Надеемся, что проекты этого года саунд-драма «Детство» или квест «Война и мир» тоже сохранятся», – сказала она.

Впервые «Толстой Weekend» состоялся в 2016 году. С идеей фестиваля выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. А в 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Сейчас он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий.

Ранее сообщалось, что в Крыму на смене форума «Таврида 5.0», посвященной Году театра в России, вручили гранты на проекты молодых деятелей театра.