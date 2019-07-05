Партия Саакашвили усмотрела в обвинениях в госперевороте «российский след»

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в связи с обвинениями в попытке госпереворота заявила, что такая трактовка событий в Тбилиси 20-21 июня отвечает российским интересам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламентской фракции «националов» Роман Гоциридзе заявил, что квалификация генеральной прокуратуры о том, что штурм парламента являлся попыткой путем восстания захватить власть в Грузии, «отвечает желаниям России».

«В Грузии начались политические репрессии. Власти нашей страны потакают российским пожеланиям, повторяют российские оценки этих событий», – сказал он.

Накануне вечером в Тбилиси были задержаны четыре участника штурма парламента. Один из них – член партии Саакашвили. Среди задержанных двое ранее привлекались к уголовной ответственности.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 июля генеральная прокуратура Грузии заявила, что «отдельными лицами» 20 июня в Тбилиси, во время массовых беспорядков перед парламентом, планировались свержение и захват власти путем восстания. В качестве первой фазы эти лица планировали захватить парламент, за чем последовали бы «преступные действия» на всей территории страны. Следствие по этому делу продолжают Генеральная прокуратура и МВД. По данной статье виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

МВД Грузии вызвало на допрос по данному делу трех лидеров грузинской оппозиции. Это бывшие мэр Тбилиси Георгий Угулава, министр обороны Ираклий Окруашвили и госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе.

Ранее под домашний арест был помещен депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия.

Напомним, из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Россия ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20% территории», которые Россия якобы отняла у Грузии.

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