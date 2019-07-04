Лидеры антироссийских выступлений в Грузии вызваны на допрос

МВД Грузии вызвало на допрос по делу о штурме парламента 20 июня трех лидеров грузинской оппозиции, которые подозреваются в попытке силового захвата здания высшего законодательного органа в день проведения сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием российских депутатов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это бывшие мэр Тбилиси Георгий Угулава, министр обороны Ираклий Окруашвили и госминистр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе.

Все они отказываются сотрудничать со следствием, поэтому МВД обратилось в судебные инстанции для проведения допроса непосредственно с участием судьи.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее под домашний арест был помещен депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанор Мелия, который считается главным вдохновителем беспорядков. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что главу спецназа МВД Грузии отстранили от должности из-за разгона митингов.

Напомним, из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Россия ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии.

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