Выпускников в Ростове-на-Дону избили неизвестные мужчины

Неизвестные мужчины на автомобиле Infiniti избили выпускников в Ростове-на-Дону. Полиция начала проверку данного случая.

По данным издания «Блокнот-Ростов-на-Дону» выпускники в сопровождении родителей и учителей отмечали сдачу экзаменов на берегу реки. Когда все стали расходиться, выяснилось, что одна из девушек потеряла телефон. Тогда ребята разделились на несколько групп для поисков.

Одна из групп увидела двоих мужчин в машине Infiniti и решила узнать у них, не находили ли они телефон, однако те грубо ответили, и молодежь ушла. Позже к машине подошла другая группа с тем же вопросом.

«Ребята не знали, что до них к этим людям уже подходила первая группа. И, ничего не подозревая, мальчишки спросили у них, не находили ли они тут телефон. После этого те двое вдруг выскочили из машины и набросились на ребят», – рассказала мама одного из выпускников. Она уточнила, что трое молодых людей получили травмы, один из них госпитализирован с сотрясением мозга.

«По данному факту проводится проверка», – сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что родители учеников школы в Приморье избили пятиклассника.