В России собрались создать самый тяжелый в мире арктический вертолет

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Богинский сообщил, что «рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены». Кроме того, сформирован технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА, в данный момент он прорабатывается с Военно-морским флотом (ВКС утвержден), передает РИА «Новости».

«Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет», – добавил гендиректор холдинга.

По его словам, Ми-26Т2ВА будет предназначен для использования в прибрежных зонах арктических морей, машина «будет обладать рядом специфических характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева основных агрегатов, дополнительными аварийно-спасательными средствами, обогреваемым санузлом, специальным оборудованием для приготовления и нагрева пищи».

Так как проект создается и под морскую авиацию, то для летчиков предусмотрено использование специальных костюмов, а под них – адаптация кабины экипажа.

Вертолет предусматривается как в транспортном, так и в десантном вариантах.

Отмечается, что на вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ – Ми-8АМТШ-ВА. Контракт на поставку этих машин для арктической группировки был подписан с Министерством обороны в феврале 2016 года.

Ключевые доработки вертолета Ми-8АМТШ-ВА в сравнении с базовой версией – это улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, уникальная система подогрева двигателей и трансмиссии, а также наличие более широкой сдвижной двери слева.