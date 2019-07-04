Украинскому каналу отменили штраф за показ концерта 9 мая

Окружной административный суд Киева отменил штраф телеканалу «Интер» за трансляцию концерта «Победа. Одна на всех» к 9 мая, следует из решения суда.

В ходе концерта ведущие критиковали «декоммунизацию» Украины, за что канал в последствии был оштрафован на 4 млн.гривен, передает РИА «Новости».

Теперь суд решил, что высказывания ведущих были оценочными и не являются пропагандой, призывом к развязыванию войны или разжиганием вражды.



«Признак призыва и разжигания вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержат непосредственно обращение к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны», – говорится в решении суда.

Суд решил также, что ведущие не пропагандировали «государство-агрессора» и не дискредитировали людей, которые «боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины».

Напомним, в июле 2018 года национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал телеканал «Интер» на 4,046 млн гривен (более 154,4 тыс. долларов), причиной является трансляция концерта «Победа. Одна на всех» 9 мая.



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