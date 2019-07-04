Путин отметил важность платформы «Россия – страна возможностей»

Президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera отметил, что на фоне стремительного развития технологий важно создавать условия для реализации талантов и способностей каждого человека, и одной из востребованных программ в этой сфере является «Россия – страна возможностей».

Путин указал, что в данный момент «технологии развиваются нарастающими темпами», планы России «устремлены в будущее». В стране создаются «условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодежи», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

При этом глава государства отметил, что среди множества востребованных программ в этой сфере он считает очень важным проект «Россия – страна возможностей», который направлен «на профессиональный, личностный рост молодежи, людей разных поколений», на то, чтобы дать людям «возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах».

Российский лидер выразил уверенность, что «опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан – мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента России Владимира Путина от 22 мая 2018 года.

Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».