В Неаполе прошла церемония открытия летней Универсиады

В итальянском Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» состоялась церемония открытия ХХХ Всемирной летней Универсиады.

В церемонии приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU), передает ТАСС.

С приветственным словом выступил президент FISU Олег Матыцин, об открытии Универсиады объявил президент Италии Серджо Маттарелла. Футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье зажег огонь Игр, имитируя удар ногой по мячу.

Знаменосцем сборной России на параде спортсменов стал пловец Кирилл Пригода. По словам главы Российского спортивного студенческого союза Сергея Сейранова, бороться за награды на Студенческих играх в Неаполе будут 275 спортсменов из России, всего российская делегация насчитывает более 360 человек.

Универсиада в Неаполе проходит с 3 по 14 июля, всего на Играх будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

Напомним, 2 марта 2019 года президент России Владимир Путин открыл зимнюю Универсиаду в Красноярске. Столицей летней Универсиады 2023 года выбран Екатеринбург.