Страны СБ ООН созвали закрытое экстренное заседание

Совет Безопасности ООН в четверг проведет закрытые консультации по ракетным пускам КНДР по инициативе Британии, Франции и Германии, сообщил источник в организации.

«Великобритания, Франция и Германия запросили встречу. Польша, председательствующая в СБ с августа, приняла решение о ее проведении в четверг, в первую половину дня (ориентировочно в 17.00 мск)», – передает его слова ТАСС.

Северная Корея в среду запустила две баллистических ракеты. Максимальная высота их полета составила 30 км. Также стало известно о появлении у КНДР новой подводной лодки.

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