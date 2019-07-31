План по восстановлению моста в Станице Луганской согласован контактной группой

В ходе заседания участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали план по восстановлению моста в Станице Луганской, где в конце июня стороны конфликта в Донбассе осуществили разведение сил и средств, сообщил после встречи в Минске полпред России Борис Грызлов.

«На предыдущем заседании Контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской – одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения. Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка», – приводит ТАСС слова Грызлова.

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что возобновление Минского процесса, разведение войск и желание построить мост являются первыми шагами на пути переговоров с лидером российского государства Владимиром Путиным.