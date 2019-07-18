Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным

Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

«Мы показываем свои шаги – развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», – напомнил Шефир в интервью изданию LB.ua.

По его мнению, Москва также заинтересована в переговорах, поскольку россияне устали от конфликта в Донбассе.

10 июля Зеленский провел с Путиным телефонные переговоры, в ходе которых главы государств обсуждали вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, разговор состоялся по инициативе Киева.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял, что разговор президентов был «ознакомительный» и носил прагматичный характер. В команде Зеленского сообщали, что разговор стал первым шагом к возобновлению переговоров в «нормадском формате».