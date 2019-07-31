У москвича возле метро отобрали сумку с 5 млн рублей

У станции метро «Люблино» в Москве неизвестные отобрали у горожанина рюкзак с 5 млн рублей, сообщают СМИ.

Вооруженные злоумышленники напали на москвича и отобрали рюкзак с деньгами, передает РЕН-ТВ. По этим данным, пострадавшему разбили голову.

В пресс-службе ГУМВД столицы уточнили, что потерпевшего госпитализировали. По предварительным данным ведомства, у мужчины похитили крупную сумму денег.

Подозреваемые скрылись на автомобиле, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в среду сообщалось, что в Москве у украинской певицы Марии Россинской похитили икону.