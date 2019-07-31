Оценен ущерб от потери урожая в Приамурье

Предварительный ущерб от потери урожая в Амурской области составил 1,5 млрд рублей, заявил министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

«На сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения. По оперативным данным, пострадало 157 хозяйств в 15 районах области площадью 140 тыс. га. От переувлажнения 123 тыс. га, от затопления рек в поймах более 15 тыс. га, от градобития 1 340 га. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 мрлд рублей», – цитирует чиновника сайт правительства региона.

На комиссии по чрезвычайной ситуации министр предложил ввести чрезвычайную ситуацию в Амурской области в связи с гибелью сельхозкультур.

Напомним, из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников – 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуты 11 ПВР.