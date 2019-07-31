Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

Согласно данным министерства международной торговли Великобритании, страна в 2018 году вышла на второе место в мире по объему экспорта вооружений, обогнав Россию.

По данным ведомства, в 2018 году британские оборонные компании получили контракты на 17 млрд долларов. Доля экспорта британских компаний по итогам 2018 года составила 19%, а рыночная доля России снизилась с 16% в 2017 году до 14%, сообщает «Коммерсант».

Таким образом Россия упала на третьем месте по объему экспорта вооружений. На первом месте по-прежнему находятся США с долей в 40% от общемирового объема продаж.

Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока. В основном экспортируются системы военно-воздушного сектора: 24 истребителя Typhoon были поставлены Катару, также поставляются комплектующие для F-35 в США.

30 июня замминистра обороны Александр Фомин заявил, что западные санкции негативно отразились на сроках поставки российского вооружения и военной техники иностранным заказчикам.

При этом Фомин говорил, что санкции не помешали России сохранить второе место на мировом рынке поставок вооружений.

В конце июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.