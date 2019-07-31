Зеленский назвал ужасом свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в качестве подарка свой гипсовый бюст, который появился в продаже в интернете.

Во время визита Зеленского в Черкассы съемочная группа телеканала «1+1» попыталась передать ему бюст с отпечатком красной помады от поцелуя, передает РИА «Новости».

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», – отреагировал на подарок украинский президент, попросив «больше такого не делать».

«Президент – это не бюст и не портрет, это человек. Я что, памятник?» – добавил Зеленский.

Бюсты украинского лидера высотой 23 сантиметра и весом 2,5 кг изготавливает 23-летняя жительница Винницы. Она продает их за 2 тыс. гривен ($78).

«Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине!», – сообщается под гипсовым бюстом на сайте продаж. При этом не отмечается, сколько бюстов уже было продано.

Напомним, сам Зеленский во время инаугурации заявил, что в кабинетах чиновников не должно быть его портретов, так как «президент не икона, президент – это не портрет».