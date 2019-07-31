Российский школьник выиграл конкурс Google

Школьник из Екатеринбурга Даниил Казанцев победил в конкурсе Google Science Fair-2019 с помощью своего изобретения, помогающего глухонемым изъясняться без помощи сурдопереводчиков.

«В его родном городе органы опеки разлучили дочерей с матерью из-за того, что она с рождения страдала от нарушений слуха и не могла позаботиться о них без помощи сурдопереводчика. После этого случая начинающий изобретатель всерьез озаботился проблемами людей с нарушениями слуха и решил создать устройство, способное эффективно интерпретировать язык жестов без помощи посторонних», – говорится в официальном блоге «Google Россия».

Казанцев создал методику определения положений рук в пространстве, использующую электромиографию.

«Созданное им устройство можно использовать с любым жестовым словарем, оно не требует специальной подготовки от пользователя. По мнению Даниила, эта технология даст возможность высказаться каждому, кто нуждается в этом», – отмечается в сообщении.

Победителей объявили в присутствии партнеров конкурса: Lego Education, Scientific American, Virgin Galactic и National Geographic.

«Вести» сообщают, что молодой человек получил в качестве премии сертификат на 15 тыс. долларов.