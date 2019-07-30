Трамп оценил желание президента Бразилии назначить сына послом в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, считает ли кумовством возможное назначение Эдуарда Болсонару, сына президента Бразилии, послом в Вашингтоне.

Трамп заявил, что «очень рад в связи с этим назначением». Он «не считает, что это кумовство», поскольку Болсонару-младший «очень помог» отцу в ходе борьбы за пост президента Бразилии.

Трамп назвал Эдуарда Болсонару «выдающимся» человеком, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявлял, что назначение на пост посла зависит только от самого сына, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

В начале июля Белый дом назвал «хейтерами» критиков Иванки Трамп, дочери президента США, недовольных ее общением с мировыми лидерами на саммите G20.