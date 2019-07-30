Определен список российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) предложили список отечественных приложений для Android и IOS, которые могут войти в реестр обязательных отечественных мобильных приложений.

Обзор произведен с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, продаваемые в стране, сообщается на сайте ИРИ.

Для оценки использовались комплексные критерии, включая заявленную функциональность сервисов, востребованность у пользователей, их актуальность для потребителя. Анализ проводился по направлениям: браузер/поиск, электронная почта/web-сервис, облачное хранилище, карты, социальные сети, средства видеохостинги, офисные редакторы, мессенджеры и др.

Генеральный директор Института развития интернета Сергей Петров отметил, что работа проведена с целью оценки возможности для отечественных продуктов высокого качества фигурировать в меню пользовательского выбора.

Этот фокус совпадает с ранее представленной концепцией ФАС, выступающей за необходимость попадания российских приложений в каналы предустановки, за право владельцев гаджетов удалять любые предустановленные виды ПО. Продолжением дискуссии станет обсуждение в осеннюю сессию Госдумы поправок, предложенных к закону «О защите прав потребителей».

«Пользователи должны получить право выбора, проголосовать за удобное для себя приложение вне монополии глобальных корпораций. Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками. Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее», – подчеркнул Сергей Петров.

Он также заметил, что Южная Корея, например, имеет госрекомендации по предустановке приложений на свои смартфоны. Российский же рынок сохраняет открытость и готовность к ведению деловых отношений со всеми партнерами. При этом необходимо объективно оценить в этом процессе место отечественных разработок. Вопрос создания единого реестра актуален и должен быть поднят в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей зарубежных компаний.

«В отдельных категориях, к сожалению, российские разработки не востребованы должным образом. Это видеохостинги (пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. Хотя тот же ICQ обладает уникальными технологиями, благодаря которым мессенджер может работать при отсутствии связи. Такие разработки целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», – отметил генеральный директор Сергей Петров.

Также эксперты обратили внимание на категорию платежных сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В России есть собственная система мобильных платежей Mir Pay для карты Мир, однако для завоевания популярности у пользователей требуется время.

Результаты обзора будут направлены в Минкомсвязи России и в Аналитический центр при правительстве РФ.

Таблица с отечественными аналогами иностранных приложений доступна по ссылке.