В Грузии разъяснили ситуацию с «нападением» на семью туристов из России

Распространившийся в Сети ролик, на котором запечатлено нападение грузинских националистов на автомобиль туристов из России, был загружено в интернет пять лет назад, заявили в МВД Грузии.

В интернете начало активно распространяться видео, на котором запечатлено, как на автомобиль путешествующей по Грузии российской семьи нападают местные националисты. Раздражение радикалов вызвала георгиевская ленточка в салоне машины.

При этом у одного из нападавших в руках флаг Украины.

Позже пользователи Сети выяснили, что идентичный видеоролик был опубликован на YouTube 22 августа 2014 года, передает РИА «Новости».

В МВД Грузии подтвердили, что видео было загружено в 2014 году.

Ранее сообщалось, что беспорядки в Тбилиси прервали рекордный рост турпотока из России в Грузию. Нацбанк страны также объяснил обесценивание валюты ситуацией с туристами.

Напомним, Россия ввела ограничения из-за антироссийских выступлений в Грузии, которые начались 20 июня после визита в страну российских депутатов на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

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