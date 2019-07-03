Взорвавшийся телефон убил ребенка в Кургане

В Кургане в результате взрыва мобильного телефона погиб ребенок, сообщили в экстренных службах города.

Трагедия произошла в одном из общежитий Кургана.

«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб», – передает ТАСС сообщение дежурно-диспетчерской службы города.

Между тем, как уточнил источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.

Напомним, в сентябре 2016 года в Сети были опубликованы снимки взорвавшегося в пути от продавца к покупателю iPhone 7 plus.