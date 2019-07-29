Житель Пятигорска попал под суд после фото с черепами

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска, который во время посещения туристического объекта «Город мертвых» в Северной Осетии достал из склепа черепа для фотографии, а позже разместил снимок в социальной сети, сообщили в МВД по Северной Осетии.

«В интернете была опубликована информация на личной странице туриста, который, находясь в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» селения Даргавс, действуя с прямым умыслом, совершил непристойные, глумливые действия, несовместимые с требованиями морали. А именно: извлек из склепа черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа, сфотографировался с ними на камеру своего мобильного телефона и опубликовал фотографии на своей личной странице в Instagram», – говорится на сайте МВД.

Североосетинские полицейские смогли установить личность нарушителя. В настоящее время против 18-летнего жителя Пятигорска возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».