Японский авиаперевозчик анонсировал регулярные рейсы из Токио во Владивосток

Один из главных японских авиаперевозчиков All Nippon Airways (ANA, «Олл ниппон эйруэйз») начнет выполнять регулярные рейсы из Токио во Владивосток с марта 2020 года, сообщила The Nikkei.

Компания планирует еженедельно отправлять несколько рейсов во Владивосток из аэропорта Нарита в 80 км от японской столицы. Для полетов будут использоваться небольшие самолеты вместимостью не более 200 пассажиров, передает ТАСС.

В статье отмечается, что основной причиной для запуска нового маршрута стал рост туристического потока между Россией и Японией, а также укрепление сотрудничества в области экономики. Так, во Владивостоке ведут бизнес около 50 японских компаний.

В настоящее время между столицами России и Японии ежедневные рейсы совершает только «Аэрофлот». Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL, «Джапэн эйрлайнз») осуществляет четыре рейса в неделю. Во Владивосток японские авиакомпании пока не летают.