Появилось видео испытаний израильского комплекса «Хец-3» на Аляске

В Сети появилось видео испытаний противоракетного комплекса Arrow 3 («Хец-3») на израильскими и американскими военными на Аляске. Ролик опубликовал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

На кадрах видно, как осуществляется запуск ракет, а затем происходит их перехват комплексом «Хец-3».

Ранее в воскресенье сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

Система «Хец-3» – это совместная разработка предприятий Israel Aerospace Industries и Boeing. Испытания вооружения начались еще в 2011 году.

Израильские СМИ отмечали, что «Хец-3» считается системой защиты нового поколения, способной атаковать цели на больших расстояниях с гораздо большей скоростью.