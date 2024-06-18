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    18 июня 2024, 11:30 • В мире

    За что Байден готовит свержение премьера Израиля

    За что Байден готовит свержение премьера Израиля
    @ Jack Guez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Американцы делают ставку на свержение Нетаньяху, на перевыборы и на приход к власти других людей». Такими словами политологи описывают резкое обострение отношений между руководством США и Израиля. Что именно произошло, почему Байден так недоволен премьером Израиля и как США способствуют его политическому поражению?

    «Как потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть». Это название голливудского фильма сейчас полностью соответствует ситуации вокруг пока еще премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который оказался, по сути, в дипломатической изоляции.

    Так, Нетаньяху вынужден был распустить свой так называемый военный кабинет – узкий консультационный орган с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Этот кабинет должен был в образе некоего правительства национального единства управлять войной в секторе Газа.

    Однако Бени Ганц правительство покинул, обвинив Нетаньяху в неэффективном ведении войны. «Спустя несколько месяцев после октябрьской катастрофы (вторжения ХАМАС – прим. ВЗГЛЯД) ситуация в стране и в правительстве, принимающем решения, изменилась. Нетаньяху и его партнеры (то есть ультраправые ястребы, выступающие за ведение войны – прим. ВЗГЛЯД) превратили единство в пустой призыв, у которого нет никакого содержания. Судьбоносные стратегические решения тормозятся из-за нерешительности и промедления исходя из политических соображений», – заявил политик.

    Под решениями Ганц подразумевал попытки дипломатически урегулировать ситуацию. В частности, принять американскую инициативу об остановке боевых действий взамен на возвращение захваченных террористами из ХАМАС израильских граждан. Сейчас же Бени Ганц присоединился к протестующим на улицах Тель-Авива, не только выступающим против бесперспективной, по их мнению, войны в Газе, но и требующих проведения досрочных парламентских выборов. «Вместо роспуска военного кабинета следует распустить правительство», – уверен другой лидер оппозиции Яир Лапид.

    Для Нетаньяху этот роспуск станет в политическом плане смертным приговором. Опросы показывают, что число мандатов его партии Ликуд сократится с нынешних 32 до 21-22, после чего к власти в стране придет левая парламентская коалиция, которая не только прекратит войну в Газе, но и отправит нынешнего премьера под суд.

    Ряд экспертов утверждают, что подобные перспективы Нетаньяху связаны с его ошибками, а также с колоссальным количеством противоречий внутри разношерстной «коалиции национального единства». «Разногласий между членами кабинета было настолько много, что вообще удивительно долголетие этого кабинета – он продержался с октября 2024 года. Там пытались соединить несоединимое», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Однако ничего этого не произошло бы без действий или демонстративного бездействия Соединенных Штатов. По сути, Вашингтон сливает Биньямина Нетаньяху всеми возможными способами – вплоть до организации израильского майдана.

    И не только потому, что у демократов и Биньямина Нетаньяху сложные отношения еще с обамовских времен. «Демократы уже давно выступают за создание палестинского государства и за справедливое ближневосточное урегулирование. Нетаньяху, естественно, категорически против – что и определяет отношение к нему со стороны демократических политиков США», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Не только потому, что жесточайшие действия Нетаньяху в Газе (которые Вашингтон, как союзник, должен был поддержать) обострили отношения между США и их арабскими союзниками. Но еще и потому, что действия Нетаньяху поставили под вопрос победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

    «Политика Нетаньяху подрывает электоральные шансы Байдена. Именно из-за его действий нынешний хозяин Белого дома (вынужденный эти действия поддерживать) теряет поддержку среди традиционно демократического электората – афроамериканцев, белых либералов», – продолжает Дмитрий Суслов. А специфика американских выборов такова, что даже несколько процентов избирателей в нужных штатах могут решить исход кампании.

    Израильского премьера обо всем этом предупреждали. Просили, угрожали. «Американцы не раз посылали Нетаньяху сигналы о том, что нужно менять курс, а иначе возможно всякое. Но он не реагировал, в результате чего строптивость и упрямство Нетаньяху на протяжении последних месяцев неизменно раздражали США», – говорит Елена Супонина.

    В результате чего Вашингтон перешел к реализации угроз. Нет, никто печеньки в Тель-Авиве не раздавал. И санкции против Нетаньяху не принимал. Американцы лишь вдохновили противников действующего премьера в Израиле.

    «Роль США в развале израильского кабинета хоть и косвенная, но большая. Американцы не скрывали, что они делают ставку на свержение Нетаньяху, на перевыборы и на приход к власти других, более либеральных людей. Того же Бени Ганца», – говорит Дмитрий Суслов.

    Кроме того, американцы дали понять, что действия Нетаньяху могут привести к пересмотру американо-израильских отношений – и тем самым дали оппозиции в руки новые аргументы. «Ганц ушел из военного кабинета не только потому, что война в Газе проваливается, а Нетаньяху не достигает даже военных целей в Газе. Но и потому, что на кону сейчас карта долгосрочных отношений с США. И у оппозиции появляется возможность говорить о том, что Нетаньяху своими действиями подрывает основу безопасности Израиля – то есть пресловутый союз с США. Если бы американцы заняли иную позицию – например, заявили бы, что поддерживают Израиль, но не поддерживают Нетаньяху с его методами борьбы с ХАМАС, – то кризиса бы не было», – продолжает Дмитрий Суслов.

    В результате этих действий ситуация в Израиле будет еще больше обостряться. Премьер-министр Израиля становится все более зависим от ультраправых политиков. «А они очень не нравятся нынешней администрации США и даже вызывают, по некоторым данным, личное раздражение у Байдена», – говорит Елена Супонина. Эти политики обнулят любые возможности и сценарии мирных переговоров с палестинцами, призывая Нетаньяху вести войну ради войны – и нельзя сказать, что израильский премьер им откажет.

    «Нынешние события в израильском правительстве могут спровоцировать новый виток эскалации, поскольку только эскалация удерживает Нетаньяху у власти. Малейшее успокоение ситуации может привести к неудобным вопросам, расследованиям и досрочным выборам», – говорит Елена Супонина. И это тоже вряд ли понравится Вашингтону.

    И сейчас между Байденом и Нетаньяху фактически идет битва за время. США должны решить, готовы ли они перейти к более активным действиям по свержению неудобного израильского премьера (включая прекращение военной поддержки Израиля и другие меры). Но в этом случае будет создан очень неприятный прецедент – со времен арабской весны и Хосни Мубарака США никогда не свергали лидеров союзных держав. В ситуации, когда американцы и без того принуждают союзников к действиям вопреки их национальным интересам, подобный прецедент может серьезно осложнить отношения США с теми же европейскими или азиатскими странами.

    С другой стороны, если Байден будет долго колебаться, а Нетаньяху вцепится зубами во власть, израильский премьер может дождаться прихода республиканской администрации Дональда Трампа, который поддерживает своего израильского коллегу и вряд ли будет мешать ему продолжать войну. В этом случае Америка тоже рискует получить прецедент, которого не видела, пожалуй, со времен де Голля – демонстративное непослушание союзника в стратегическом вопросе, которое сошло ему с рук.

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