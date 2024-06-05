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    5 июня 2024, 16:55 • В мире

    Конфликт с МУС показал американоцентричный расизм США

    Эксперты назвали последствия решения Палаты представителей США ввести санкции против МУС

    Конфликт с МУС показал американоцентричный расизм США
    @ Klaus Rainer Krieger/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    В США пошли на обострение конфликта с МУС из-за Израиля. Конгресс США проголосовал за введение санкций против суда в Гааге, так как МУС намерен получить ордер на арест Биньямина Нетаньяху. К каким последствиям может привести это решение, будет ли оно поддержано Джо Байденом и почему конфликт между США и МУС имеет значение для мировой судебной системы?

    В Палате представителей Конгресса США проголосовали за имущественные и визовые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Соответствующий законопроект получил поддержку 247 парламентариев, против выступили 155. Однако перспективы инициативы до сих пор вызывают сомнения, поскольку в администрации Белого дома уже заявили об отсутствии намерений поддерживать предлагаемые ограничения.

    В документе, вынесенном на обсуждение в Конгресс, указывается, что санкции планируется вводить в отношении любых лиц, которые принимают участие в попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных государствах. И, как считают эксперты, столь размытая формулировка допускает различные варианты трактовки законопроекта.

    Идея введения ограничений в отношении МУС со стороны Вашингтона впервые была озвучена в мае группой сенаторов-республиканцев. Издание The Times of Israel сообщало, что парламентарии направили международной инстанции письмо, в котором предупредили главного прокурора суда Карима Хана о возможностях ответа в случае преследования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    «Подобные действия нелегитимны и не имеют правовой основы. В случае осуществления данных намерений мы будем вынуждены ввести суровые санкции против вас и вашего учреждения», – отмечалось в документе. Подчеркивалось, что МУС пытается наказать Тель-Авив «за принятие законных мер в сфере самообороны».

    Решение Палаты представителей вызвало негативную реакцию и в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что происходящее стало результатом действия «права по-американски», которое отличается «декадентским артхаусом, переходящим в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, причиной для введения санкций США в отношении МУС стало требование Карима Хана выдать ордер на арест Нетаньяху. Преследованию инстанции планировали подвергнуть и главу министра обороны Израиля Йоава Галанта. Согласно заявлению МУС, данные политики «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года».

    Одновременно с этим Хан настаивал на выдаче ордера на арест трех лидеров ХАМАС. По его версии, предводитель движения в секторе Газа Яхья Синвар, командир военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро Исмаил Хания также являются военными преступниками. Решение МУС вызвало широкую критику со стороны Тель-Авива и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможные последствия сложившейся ситуации для Биньямина Нетаньяху.

    «Проблема в том, что США Римский статут так и не ратифицировали. Эта позиция была едина для Штатов вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме. Более того, в стране принят закон, который запрещает судебное преследование военных США за рубежом и даже позволяет вмешиваться в данные процессы исполнительным органам власти и силовым структурам Штатов», – сказал сенатор Константин Долгов.

    При этом он отметил, что МУС превратился в политизированную и давно дискредитировавшую себя организацию. «Он не имеет отношения к правосудию и выносит решения в пользу того, кто заплатит. Однако желание США ввести санкции – это еще один сигнал, показывающий двуличие Вашингтона. С одной стороны, американцы поддерживают дело, заведенное в отношении нашего президента, а с другой – прикрывают своих союзников», – подчеркивает он.

    «Международное право для американцев – что дышло.

    Они ведут себя на мировой арене так, как считают нужным, руководствуются правом сильного. США показывают, что пределы законности действий других стран они намерены определять сами», – отмечает собеседник. По его словам, текущая ситуация говорит о том, что мировые структуры не могут обеспечить законность. «Поэтому глобальную судебную систему необходимо менять», – уточнил Долгов.

    Соединенные Штаты никогда не подчинялись решениям МУС, напоминает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Они всегда довольно жестко реагировали на любые попытки суда в Гааге привлечь к ответственности американских граждан. В особенности это касается военнослужащих и сотрудников спецслужб», – указывает он.

    Однако, как подметил собеседник, законопроект, который поддержала Палата представителей, отличается от существующих документов тем, что в нем прописан пункт о «союзниках США». «Это довольно расплывчатая формулировка. Не упоминается ни НАТО, ни группа стран, а говорится просто о «союзниках», – акцентирует собеседник.

    Политолог считает, что законопроект стал ответом Вашингтона на попытку прокуроров получить ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Он напомнил, что решение суда в Гааге вызвало гневную реакцию у представителей Белого дома и оппозиции в лице республиканцев.

    «Общее мнение в США сводилось к тому, что МУС может выдавать санкции на арест африканских лидеров, президента России, но МУС непозволительно преследовать «белого человека», «настоящих властителей мира». Подобная реакция стала явлением во всей красе американоцентричного расизма», – детализировал спикер.

    При этом в случае с ордером на арест Нетаньяху МУС старался угодить администрации Байдена,

    добавил Дробницкий. «Всем известно о большой взаимной нелюбви израильского премьера и администрации президента США. Разлад между Тель-Авивом и Вашингтоном произошел еще при Бараке Обаме. Видно, гаагские прокуроры пытались подсобить американским властям, но перестарались. Теперь им предлагается исправить эту ошибку. Если же они будут настаивать, то США, где действует экстерриториальное правосудие, могут принять дополнительные меры», – пояснил он.

    «С другой стороны, МУС – это такой орган, на котором негде, что называется, ставить пробу. Однако противодействие его решению стало довольно показательным», – продолжил американист. По его словам, не имеет значения, будет ли окончательно принят законопроект о санкциях против МУС, власти мирового большинства уже делают выводы.

    Так, например, арабский мир «дрейфует» в сторону от «порядка, построенного на правилах». «Король Иордании, наследный принц Саудовской Аравии, президент ОАЭ, он же эмир Абу-Даби, в очередной раз могли убедиться в проводимой Белым домом политике, которая контрпродуктивна. Именно поэтому они сближаются с Москвой и Пекином», – напомнил Дробницкий.

    «Всему миру должно стать окончательно понятно, как устроен либеральный мировой порядок, построенный на правилах. Его суть в том, что правилам должны следовать «низшие расы», а для «хозяев мира» их не существует. Последние, когда происходят внутренние ссоры – как, например, между Байденом и Нетаньяху, – решают вопросы особыми способами. А МУС и другим организациям лезть в это дело не следует, иначе их ждут последствия», – заключил Дробницкий.

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