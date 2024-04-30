  • Новость часаАрмения признала проблемы в отношениях с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке
    Аксенов предупредил о неразорвавшихся ракетах ATACMS в Крыму
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
    Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях
    Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте
    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига
    Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве
    В Германии возмутились словами Зеленского о ВС России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, один из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв кровавой расправы стало обычное русское население города.

    9 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    16 комментариев
    30 апреля 2024, 14:54 • Новости дня

    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху

    Израильский политолог Ципис: Вашингтон ведет двойную игру в отношении Израиля

    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    США ведут двуличную политику по отношению к Израилю. И потенциальный ордер МУС нужен Вашингтону, чтобы склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее западные СМИ сообщили об опасениях Израиля из-за возможного ордера МУС на арест Нетаньяху.

    Израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал слухи о подготовке МУС ордера на арест израильских чиновников и премьера «очередным лотом» Вашингтона для давления на Биньямина Нетаньяху. «Если сначала речь шла об объявлении санкций против подразделений израильской армии, то сейчас ставки выросли. Цель риторики – склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Это элемент торговли между Вашингтоном и Тель-Авивом. Причем Штаты оказывают максимальное давление на премьера Израиля», – пояснил он.

    По словам собеседника, США выдвигают следующие требования к Нетаньяху: отменить операцию в Рафахе, произвести обмен пленными между Израилем и ХАМАС, приступить к процессу создания палестинского государства. Ципис убежден, что ближайшие 48 часов станут решающими. «Либо стороны не смогут прийти к общему знаменателю, и тогда стоит ожидать, что давление со стороны Вашингтона будет лишь нарастать. Либо Нетаньяху примет условия Штатов, и все санкции будут аннулированы, а ордер на арест отменят в качестве жеста доброй воли», – уточнил политолог.

    В то же время внутри Израиля ситуация складывается не в пользу премьера, добавил спикер. «В стране нарастает недовольство политикой Нетаньяху со стороны членов его партии и правых радикалов. Они выдвигают собственный ультиматум: если глава кабмина пойдет на сделку с ХАМАС, то одни выйдут из правительства, а остальные – начнут раскачивать обстановку в столице. Другими словами, Нетаньяху фактически оказался между двух огней: ему грозит либо ордер МУС и ряд санкций со стороны Соединенных Штатов, либо распад правительства, новые выборы и, возможно, судебное преследование внутри Израиля», – уточнил Ципис.

    Положение Нетаньяху безвыходное, считает собеседник. Он затруднился сказать, какое «из двух зол» выберет израильский премьер. В то же время, по мнению политолога, выход из ситуации есть. «Я допускаю, что Нетаньяху может предпринять ряд радикальных шагов, в том числе – развязать региональную войну на Ближнем Востоке ради своего спасения, своего шкурного интереса», – рассуждает аналитик.

    «Впрочем, к реализации этого плана Тель-Авив уже приступил. Израиль начал ликвидировать генералов Ирана на территории Исламской республики. Это значит ставить под угрозу мир в регионе», – акцентировал эксперт. По его мнению, Нетаньяху ведет себя в данном случае «невменяемо» и «нерационально». 

    Что касается политики Вашингтона, то ее Ципис охарактеризовал как «двуличную». «Это двойная игра. С одной стороны, Штаты всячески пытаются оказать помощь Израилю в противостоянии с ХАМАС, а с другой, – оказывают давление на Нетаньяху», – детализировал политолог. Такое поведение американской администрации он связывает с предстоящими президентскими выборами в Штатах. «Идти против Израиля – значит потерять голоса евреев в предвыборной кампании. Демократы допустить этого не могут», – говорит аналитик.

    При этом еврейское лобби в США разрозненно. Если одна его половина продвигает идеи поддержки Тель-Авива, то вторая часть – лоббирует отставку Нетаньяху и перемирие с ХАМАС. «Так и получается, что администрация Байдена мечется из стороны в сторону», – заключил Ципис.

    Ранее газета The New York Times сообщила об опасениях израильских властей на фоне якобы подготовки Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа.

    Среди тех, на кого может быть выписан ордер, оказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об аналогичном развитии до этого писала и израильская газета Maariv. Позднее сообщалось, что чиновник просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера..

    Свою просьбу Нетаньяху якобы озвучил во время телефонного разговора с американским президентом 28 апреля. При этом в Штатах уверяли, что не располагают информацией о намерениях МУС. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Более того, как пишет Axios, члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что, если он выдаст ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников, это повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.

    По информации портала, законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором назвал якобы планируемые МУС ордера на арест «позорными» и «беззаконными».

    «Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – уверен он.

    Реакцию Вашингтона прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова пресс-секретаря Белого дома свидетельствуют о «расслоении сознания у белодомовских стратегов».

    Она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя. Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    29 апреля 2024, 10:16 • Новости дня
    В США задержали кандидата в президенты

    В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн

    В США задержали кандидата в президенты
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидата от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции протеста, заявили в ее избирательном штабе.

    Как говорится в сообщении, Джилл Стайн и руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл были задержаны в Университете  в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи учебного заведения с войной в Газе, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Колл телеканалу Fox News, Стайн оказалась среди ста задержанных, которые требовали, чтобы университет прекратил участие в капитале компании Boeing, производящей боеприпасы, используемые в геноциде палестинского народа в Газе.

    Ранее студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме.

    Коментарии (2)
    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль выдвинул радикальному палестинскому движению ХАМАС «чрезвычайно щедрое» предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Он поблагодарил коллег из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться освобождения заложников, а также прекращении огня. Также Блинкен назвал «чрезвычайно щедрым» предложения Израиля, отметив, что ХАМАС является единственной причиной, которая лежит на пути прекращения огня в Газе, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (3)
    30 апреля 2024, 00:29 • Новости дня
    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС

    Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников

    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщают источники в Израиле.

    Как сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, свою просьбу Нетаньяху озвучил во время телефонного разговора с Байденом 28 апреля, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники заявили, что не обладают информацией о том, намерен ли МУС выдавать ордера из-за действий Израиля в секторе Газа. При этом отмечалось, что некоторые организации и страны, подписавшие Римский статут, добиваются выдачи ордеров, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

    Коментарии (5)
    28 апреля 2024, 17:22 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, что позволит избежать операции в Рафахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласие палестинского движения ХАМАС освободить заложников даст сторонами 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения армией Израиля масштабной операции в городе Рафахе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    Кирби выразил надежду, что 6-недельное перемирие позволит выработать более долгосрочное решение, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

    Он добавил, что ХАМАС сейчас продолжают рассматривать условия сделки по освобождению заложников.

    Ранее ХАМАС опубликовал видео с двумя заложниками, на котором 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям.


    Коментарии (0)
    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) касательно действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда, указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя.

    Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2024, 06:50 • Новости дня
    ХАМАС опубликовало видео с двумя заложниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинская радикальная группировка ХАМАС опубликовала новое видео, на котором показаны двое израильтян, захваченных в заложники в октябре прошлого года.

    В трехминутном ролике 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям и выражают надежду на скорое освобождение, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

    Отмечается, что видео адресовано израильской общественности.

    ХАМАС утверждает, что военное давление не привело к освобождению заложников, и призывает израильтян оказать давление на своих лидеров, чтобы те пошли на компромисс.

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжат преследовать ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех заложников.

    Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве задержаны семь участников антиправительственной акции протеста.

    Ее участники потребовали от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

    Участники акции потребовали от властей Израиля согласиться на условия сделки, выдвигаемые палестинскими радикалами, чтобы немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

    Коментарии (0)
    29 апреля 2024, 02:19 • Новости дня
    «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ

    «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на налет истребителей ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» выпустили за сутки по территории Израиля не менее 40 ракет, часть из из них достигли цели и вызывали взрывы в Верхней Галилее.

    Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.

    Кроме того, атаке подверглось здание в поселении Штула в 4 км от границы с Ливаном, которое израильские военные использовали в качества командного пункта. По сведениям «Хезболла» в результате атаки есть убитые и раненые.

    «Эта операция была проведена в ответ на агрессивные атаки Израиля в секторе Газа и на юге Ливана», – пояснили в шиитском движении.

    Израильские ВВС за сутки совершили три налета на ливанские поселки Мейс-эль-Джебель, Рамия и Салхани, где расположены форпосты движения «Хезболла».

    Отмечается, что израильская артиллерия выпустила не менее 25 снарядов по 9 населенным пунктам на юге Ливана. При этом в поселке Блида при обстреле было повреждено здание местной мечети, однако жертв и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что при атаке ВВС Израиля на юге Ливана 14 мирных жителей получили ранения.

    При авианалёте на поселок Сарбин разрушен трехэтажный дом, ранения получили 14 человек, восемь из них доставлены в больницу.

    За сутки в ходе израильских воздушных атак в южных городах Ливана обрушилось 5 зданий, 35 повреждено.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 01:34 • Новости дня
    ООН: В Газе за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини выразил крайнюю обеспокоенность числом детей, погибших в секторе Газа за последние шесть месяцев. По данным Минздрава Палестины, число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

    «Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», – привел данные Лаззарини в интервью ТАСС.

    Он отметил, что, хотя точное число погибших установить сложно, опубликованные цифры дают достаточно хорошее представление о масштабах трагедии. «Это беспрецедентно, ошеломляюще как по масштабу, так и по уровню разрушений», – констатировал глава БАПОР.

    Лаззарини также обратил внимание на высокое число погибших сотрудников БАПОР – 180 человек из 13 тысяч, работающих в организации. «Если мы посмотрим на число погибших среди населения Газы в целом, а потом сравним с общей численностью населения, то у нас будет более или менее одинаковое соотношение», – заметил он.

    Глава агентства ООН не исключил, что реальное число погибших может быть еще выше, поскольку данные поступают в основном из медицинских учреждений и не учитывают тех, кто остался под завалами.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе спора о секторе Газа напомнил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о нацистах.

    Коментарии (4)
    28 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Блинкен посетит Израиль и Иорданию в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Иорданию после завершения визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    По словам Миллера, в ходе встреч с представителями властей Израиля и Иордании Блинкен сосредоточится на достижении прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что главными целями визита являются освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и увеличение объемов гуманитарной помощи палестинцам.

    Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В результате нападения погибли мирные жители, а более 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа и объявил о полной блокаде анклава.

    Ранее Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7 на Капри не стал комментировать сообщения СМИ о якобы ответном ударе Израиля по Ирану.

    Блинкен, комментируя сообщения о сбитых над иранской провинцией Исфахан беспилотниках, отметил, что не станет ничего говорить по этому вопросу. Он подчеркнул, что США не участвуют ни в каких наступательных операциях.

    Тем временем страны G7 объявили о своей работе над лишением радикального палестинского движения ХАМАС возможности получать финансирование из внешних источников.

    В заявлении глав МИД «семерки» по ситуации на Ближнем Востоке говорится, что G7 работает в том числе путем введения санкций и реализации иных мер с целью лишить ХАМАС возможности получать денежные средства из внешних источников.



    Коментарии (0)
    28 апреля 2024, 07:12 • Новости дня
    Команда Байдена позвала Спилберга для разработки стратегии предвыборной кампании

    Команда Байдена пригласила режиссера Стивена Спилберга для разработки стратегии предвыборной кампании

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг принимает участие в разработке стратегии для предвыборной кампании Джо Байдена

    По информации источников, Спилберг участвует во встречах с организаторами национального съезда Демократической партии, который пройдет в августе этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

    Стоит отметить, что Спилберг не впервые участвует в политической жизни США. В 2008 году он продюсировал фильм для предвыборной кампании Барака Обамы. Однако, по информации NBC, на данный момент планов снимать подобный фильм для Байдена у режиссера нет.

    Стивен Спилберг – один из самых известных и успешных режиссеров в истории кино. Он является обладателем четырех премий «Оскар» и создателем таких культовых фильмов, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».

    Коментарии (6)
    28 апреля 2024, 02:56 • Новости дня
    В Тель-Авиве задержаны семь участников антиправительственной акции протеста

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек за нарушение общественного порядка после большой антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

    По заявлению полиции, акция была согласована и проходила без инцидентов, по ее завершении большинство демонстрантов мирно разошлось, передает ТАСС.

    Вместе с тем, небольшая группа протестующих собралась на одной из соседних с местом проведения акции улиц и пыталась помешать движению автотранспорта.

    Отмечается, что манифестанты жгли пиротехнику и отказывались подчиняться указаниям полиции.

    Массовая акция протеста прошла в Тель-Авиве в субботу вечером в районе комплекса правительственных зданий на востоке города. Ее участники потребовали от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

    Новая волна массовых демонстраций протеста прошла вечером в Израиле. Крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. Участники акции потребовали от властей Израиля согласиться на условия сделки, выдвигаемые палестинскими радикалами, чтобы немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

    Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

    В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2024, 00:46 • Новости дня
    При атаке ВВС Израиля на юге Ливана 14 мирных жителей получили ранения

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана, в результате чего есть пострадавшие среди мирных граждан.

    При авианалёте на поселок Сарбин разрушен трехэтажный дом, ранения получили 14 человек, восемь из них доставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar.

    Отмечается, что за сутки в ходе израильских воздушных атак в южных городах Ливана обрушилось 5 зданий, 35 повреждено.

    В свою очередь, военно-информационная служба вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» сообщила, что ее формирования применили за сутки в ходе операций свыше 20 ракет класса «земля – земля» и дроны-камикадзе.

    Шиитские бойцы атаковали «вражеские цели» в поселениях Маале-Голани, Менаре, Эль-Маликии и на оккупированных высотах Кфар-Шуба, говорится в сообщении.

    В ответ израильские ВВС нанесли удары по форпостам «Хезболлах» в Бейт-Лифе, Блиде и Эль-Коузахе. В результате этих ударов, по данным «Хезболла», погибли трое шиитских бойцов.

    Коментарии (0)
    29 апреля 2024, 05:15 • Новости дня
    США сбили пять беспилотников над Красным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате пяти беспилотных летательных аппаратов над Красным морем.

    «Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (совпадает с московским) 28 апреля силы СЕНТКОМ успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», – приводит сообщение командования ТАСС.

    По информации CENTCOM, беспилотники представляли угрозу для США, морской коалиции и торговых судов в регионе.

    Напомним, что после обострения палестино-израильского конфликта йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о намерении атаковать суда, связанные с Израилем, в Красном море.

    Ранее сообщалось, что хуситы нанесли в Красном море удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper.



    Коментарии (0)
    29 апреля 2024, 03:33 • Новости дня
    Израильские авиаудары по сектору Газа унесли жизни 22 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов Армии обороны Израиля по сектору Газа погибли 22 человека

    По меньшей мере 15 человек погибли при бомбардировке жилых строений в городе Рафах. Еще семь человек, в том числе женщины и дети, погибли после авиаударов по двум домам в городе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ. Часть из из них достигли цели и вызывали взрывы в Верхней Галилее.

    Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО.

    Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2024, 05:50 • Новости дня
    Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали не менее 10 палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС нанесли удары по южной и центральной частям сектора Газа, в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 10 палестинцев.

    Семь человек погибли при авиаударе по дому к северо-востоку от города Рафах на юге анклава, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентстве WAFA.

    Ещё трое мирных жителей погибли в результате бомбардировок лагерей беженцев Эль-Бурейдж и Нусейрат.

    Израильская артиллерия обстреляла город Хузаа, расположенный к востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

    Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что с начала израильской операции в Газе 7 октября 2023 года погибли 34 388 палестинцев, в основном дети и женщины, еще 77 437 человек получили ранения.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в анклаве.

    Коментарии (0)
    Главное
    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху
    Суд по делу Гуцул перенесен из-за отсутствия переводчика
    Военкор показал выжигание техники ВСУ на Купянском направлении
    Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино
    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    У Майданова возник отек Квинке
    Ученый сказал, что уничтожает инопланетные цивилизации во всех галактиках

    В США испугались сокращения объемов российской нефти на рынке

    США временно разрешили проводить операции с российскими банками, в том числе Сбербанком и ВТБ. Транзакции возможны только в области энергетики и согласованы до 1 ноября этого года. Почему Вашингтон принял такое решение и как оно отразится на рынке? Подробности

    Перейти в раздел

    Небензя разоблачил западный спектакль в Совбезе ООН

    США в очередной раз обвинили Россию в разработке вооружений, способных уничтожать спутники в космосе. «Доказательством» Вашингтон считает тот факт, что Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете размещать ядерное оружие в космосе. На самом деле в Совбезе разыграли спектакль. И наши смотрелись достойно. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Семеновки открыло ВС России путь до Карловки

    ВСУ потеряли контроль над еще одним селом в ДНР. Небольшая Семеновка была важным звеном линии обороны противника. По мнению экспертов, освобождение населенного пункта откроет перед Россией внушительный оперативный простор. Что позволило российской армии взять под контроль Семеновку и как это отразится на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Оправдание Вайнштейна стало подарком для Трампа

    Продюсер Харви Вайнштейн, с которого началась серия разоблачений серийных насильников в американской элите, был экстренно госпитализирован после того, как суд отменил его приговор в 23 года тюрьмы из-за «вопиющих нарушений». Согласно популярной теории заговора, Вайнштейна защищают власти США. В реальности пересмотр его дела выгоден Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

    • Битва за Молдавию

      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

    • Макрон против Урсулы. Чья возьмет?

      Под главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая стала главной опорой Украины в Европе, зашаталось кресло. Против ее переизбрания на свой пост теперь выступают не только евроскептики, но и страны Западной Европы. В атаку пошел даже президент Франции Эммануэль Макрон. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............