«Северный поток» восстановил транспортировку газа раньше запланированного срока

Газопровод «Северный поток» восстановил транспортировку газа 27 июля – на три дня раньше запланированного срока, сообщает оператор Nord Stream AG.

В пресс-релизе Nord Stream AG указывается, что «в период с 16 по 27 июля все запланированные работы по техобслуживанию механических элементов, а также по проведению испытаний автоматизированной системы были выполнены», передает ТАСС.

Транспортировка газа возобновилась в субботу, 27 июля, «после временной остановки системы трубопроводов, теперь газопровод может использовать всю свою мощность для выполнения всех поставленных задач».

Отмечается, что график работ по техническому обслуживанию был заранее скоординирован с партнерами оператора. При этом изначально планировалось приостановить обе нитки газопровода с 16 до 30 июля.

Газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1 тыс. 224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море.

Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL.

Акционеры Nord Stream – «Газпром», германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas, а также нидерландская Gasunie и французская ENGIE.

Напомним, Украина предлагала увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД