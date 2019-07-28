Адмирал Касатонов объяснил участие Путина в военно-морском параде в честь Дня ВМФ

«Россия – великая морская держава, флот у нас океанский, поэтому такое внимание руководства страны можно только приветствовать», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов. Так он прокомментировал то, что Владимир Путин лично принял Главный морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

«Если старший начальник принял решение принять функции руководства таким мероприятием, как военно-морской парад – это его право. С моей точки зрения, Верховный главнокомандующий правильно сделал, и этим повышенным вниманием к военно-морскому флоту можно только гордиться», – подчеркнул первый командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов.

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил с праздником экипажи. Отмечается, что если парадное построение на Красной площади в День Победы объезжает командующий парадом, то в данном случае эту функцию взял на себя президент.

«Важно то, что Санкт-Петербург – город морских традиций, город с очень глубокой историей, связанный с Петром Великим – и внимание руководителя страны крайне важно», – отметил адмирал Касатонов.

Президент традиционно посещает военно-морские парады в Петербурге. На этот раз он прибыл в город на Неве на день раньше. Накануне Путин принял участие в мемориальном мероприятии – спустился в батискафе на дно Финского залива и почтил память подводников, погибших в Великую Отечественную войну недалеко от острова Гогланд. Позже президент встретился с семьями подводников, погибших в результате недавнего пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

В воскресенье о готовности к параду ВМФ президенту доложил главком флота адмирал Николай Евменов. Как передает ТАСС, парад с участием кораблей и самолетов четырех флотов и Каспийской флотилии начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Непосредственное участие в параде принимают более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. На Неве парадный строй возглавляет воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль «Полтава».

Путин в своем приветствии морякам подчеркнул, что Россия будет строить «на длительную историческую перспективу уникальный флот для сильной суверенной державы».