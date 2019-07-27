Администрация Обамы испортила Белый дом

Как объяснил американский президент Дональд Трамп, он часто покидает Белый дом, потому что после администрации Барака Обамы там стало некомфортно.

Трамп объяснил частые поездки в резиденцию в штате Нью-Джерси. По его словам, «это не отпуск, это по работе», передает РИА «Новости».

Действующий глава государства пожаловался на установленную прежней администрацией систему кондиционирования для Западного крыла в Белом доме. Он заявил, что прежняя «система была хорошей», но из-за установленной администрацией Обамы новой системы «теперь здесь либо холод, либо жара».

Напомним, до вступления в должность Трамп характеризовал резиденцию в Кэмп-Дэвиде как «очень неотесанную», но в 2017 году изменил мнение.