Штраф за незаконные полеты дронов вырос в десять раз

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому штрафы для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства увеличиваются в 10 раз.

Федеральным законом в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, передает РИА «Новости».

Нарушение правил использования воздушного пространства «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 100 тыс. до 150 тыс.рублей; на юридических лиц – от 250 тыс. до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».

Закон вступил в силу с момента опубликования. В предыдущей редакции КоАП предусматривался штраф за нарушение правил использования воздушного пространства от двух до пяти тыс. рублей, если действие не содержало уголовно наказуемого деяния.

Правила использования воздушного пространства запрещают его использование в запретных зонах.