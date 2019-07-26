МОК официально пригласил Россию на летние Олимпийские игры в Японии

Международный олимпийский комитет (МОК) направил в Олимпийский комитет России (ОКР) официальное приглашение на XXXII Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает ОКР.

«Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», – говорится на сайте ОКР.

Уточняется, что приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом.

Отмечается, что это касается и легкоатлетов, имеющих официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях, которые могут пройти олимпийский отбор. «Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек, и еще может увеличиться», – подчеркнули в ОКР.

Ранее британская газета The Sunday Times заявляла, что из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не британское издание решает вопрос о недопуске на Олимпиаду.