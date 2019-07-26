В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сообщили, что состояние актрисы Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов.

«Она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,2, утром – 36,1», – сообщили в больнице, передает РИА «Новости».

Однако ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявлял, что «Инна Михайловна пока остается в больнице, но не потому, что плохо себя чувствует, а потому что врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко».

Напомним, 18 июля Инна Чурикова была госпитализирована, после того, как во время спектакля «Старая дева» актриса внезапно упала со сцены.