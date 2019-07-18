Инна Чурикова получила травму во время спектакля в Москве

Народная артистка СССР Инна Чурикова госпитализирована, сообщил народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» Чурикова «споткнулась на сцене и упала», сообщил Михайлов, добавив, что спектакль удалось закончить.

«Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы», – приводит его слова ТАСС.