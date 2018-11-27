Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Президент Владимир Путин в рамках торжественной церемонии вручил выдающимся россиянам свыше 40 орденов и медалей.

Так, летчик-космонавт Сергей Рыжиков получил от президента Золотую звезду Героя России, передает ТАСС.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Путин вручил председателю организации ветеранов «Боевое братство» Борису Громову, главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, певцу Льву Лещенко и актрисе Инне Чуриковой.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президент вручил артисту Александру Збруеву и главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, а ее супругу – предпринимателю Алишеру Усманову такую же награду, но III степени.

Государственных наград в числе прочих удостоены также консультант тренерского штаба сборной РФ по хоккею Олег Знарок, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Примакова Александр Дынкин (Орден Александра Невского), диктор Игорь Кириллов и тренер сборной РФ по фигурному катанию Этери Тутберидзе (Орден Почета), артисты Леонид Агутин и Валерия, а также глава тренерского штаба сборной РФ по хоккею Роман Ротенберг и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (Орден Дружбы).

«Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии, и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание. Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку», – сказал Путин на вручении наград, передает РИА «Новости».



