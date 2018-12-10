Названы первые лауреаты премии «Золотая маска»

Определены лауреаты почетной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в театральное искусство», сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) России.

Секретариат СТД 10 декабря составил список лауреатов почетной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в театральное искусство», передает РИА «Новости».

Ими стали выдающиеся деятели российского и зарубежного театра, артисты, драматурги, режиссеры, театральные критики.

В числе лауреатов из московских театров представлены народные артисты СССР Элина Быстрицкая, Инна Чурикова, Владимир Васильев, Василий Лановой, народные артисты России Александр Збруев, Станислав Любшин.

Также почетной премии удостоились драматург Александр Гельман, режиссер Леонид Хейфиц, известный театральный критик Вадим Гаевский.

Санкт-петербургскими лауреатами стали Вера Карпова и Габриэлла Комлева, краснодарским – артист Юрий Дрожняк. В числе названных оказались представитель из Кемерова Евгений Шокин, Калмыкии – Иван Уланов, и известный британский режиссер Деклан Доннеллан.

Вручение премии пройдет в Большом театре 27 марта на Международный день театра.