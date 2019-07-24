В театре рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние артистки Инны Чуриковой не вызывает опасений, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Слава Богу, все уже хорошо. Я разговаривал с Инной Михайловной - чувствует себя она уже хорошо, настроение у нее отличное. Она очень рада, что попала к таким прекрасным врачами, которые всех самых тяжелых больных ставят на ноги», – цитирует Варшавера РИА «Новости».

По его словам, «никаких реанимаций и тяжелых состояний сейчас нет», все ушибы уже проходят.

«Инна Михайловна пока остается в больнице, но не потому, что плохо себя чувствует, а потому что врачи заодно хотят все проверить, ведь она обращается к врачам крайне редко. Так что через несколько дней наша замечательная актриса уже будет на ногах и выпишется из больницы», –отметил Варшавер.

Ранее сообщалось, что Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Чурикова была занята в спектакле «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Именно он сообщил о госпитализации Чуриковой: артистка «споткнулась на сцене и упала».

Очевидец падения актрисы Инны Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала, что артистка оступилась и упала в самом конце спектакля.