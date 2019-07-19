Стало известно о состоянии Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова, получившая в четверг травму на сцене московского театра «Русская песня», находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

По оценке медиков, ее состояние тяжелое, сообщили ТАСС в справочной службе больницы.

«Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое», – сказал источник.

Отмечается, что Чурикова была занята в спектакле «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Именно он сообщил о госпитализации Чуриковой: артистка «споткнулась на сцене и упала».

В декабре были названы лауреаты премии «Золотая маска». В числе лауреатов была и Инна Чурикова.

В ноябре глава российского государства Владимир Путин вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.