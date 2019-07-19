Очевидец рассказал подробности падения Чуриковой со сцены

Очевидец падения актрисы Инны Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала, что артистка оступилась и упала в самом конце спектакля.

«Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ и она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол», – рассказала Душутина каналу «Звезда».

По ее словам, зрители подняли Чурикову на руки и унесли ее за кулисы. На помощь актрисе пришел присутствовавший среди зрителей врач.

«Поразило то, что работники театра никак не отреагировали», – заметила Душутина.

Чурикова была занята в спектакле «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Именно он сообщил о госпитализации Чуриковой: артистка «споткнулась на сцене и упала».

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.