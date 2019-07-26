«Клинику Елены Малышевой в Челябинске» заподозрили в мошенничестве

Жители Челябинской области пожаловались правоохранителям на клинику ABC Clinic, которая работала по франшизе «Клиника Елены Малышевой в Челябинске» и обманула клиентов на 4 млн рублей.

По словам жителей Челябинска, на бесплатный прием в клинику их приглашали сотрудники call-центра. После обследования пациентам предлагали оформить кредит, перевести деньги на счет клиники и пройти лечение найденных болезней, например, ожирения и проблем со спиной. Однако через два месяца после открытия центр закрылся, сообщает Ura.ru.

Пенсионерка Татьяна Пустовалова рассказала изданию 74.ru, что подписала кредитный договор в клинике на 200 тыс. рублей, не прочитав перед этим документы. Женщина была уверена, что лечение ей окажут бесплатно. «Я всю ночь ревела, ведь на 200 тысяч могла бы и машину купить», – пояснила пенсионерка.

В похожей ситуации оказалась другая пациентка клиники, Татьяна Федорова. Женщина пыталась вернуть деньги, но безрезультатно. В сумме «Клиника Елены Малышевой в Челябинске» взяла у пациентов около 4 млн рублей.

Журналисты выяснили, что за брендом «Клиника Елены Малышевой в Челябинске» стоит медицинский центр ABC Clinic, работающий по франшизе. На эту организацию не раз подавали заявления в полицию обманутые клиенты, однако правоохранители признаков мошенничества не нашли, поскольку «клиенты добровольно заключали кредитные договоры и оформляли документы на оказание медицинских услуг».

«Мы заявителям рекомендовали обратиться в суд с гражданско-правовым иском», – пояснила начальник отдела по взаимодействию со СМИ ГУ МВД по Челябинску Любовь Гайнуллина.