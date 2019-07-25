Морских пехотинцев США обвинили в торговле людьми и контрабанде наркотиков

Следственное управление ВМС США задержали 16 морских пехотинцев по подозрению в торговле людьми и контрабанде наркотиков, об этом сообщило командование Первой дивизии морской пехоты, находящейся на базе Корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон в Калифорнии.

Задержания проводились утром 25 июля, все задержанные относятся к рядовому составу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

В заявлении командования уточняется, что восемь пехотинцев также были вызваны на допрос в связи с другим делом о предполагаемой контрабанде наркотиков, это не связано с задержаниями, проведенными в четверг.

«Первая дивизия морской пехоты привержена принципам правосудия и верховенства закона, и мы продолжим тесное сотрудничество со Следственным управлением ВМС по этому вопросу», – заключили в командовании.

Ранее в четверг сообщалось, что подразделение «морских котиков» ВМС США было отправлено домой из Ирака из-за употребления алкоголя.

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