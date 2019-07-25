В Чечне рассказали о будущем шестилетнего «охранника Кадырова»

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал, что шестилетнего Магомеда-Эми Газиева «одарили подарками» и отправили домой. Он отметил, что вряд ли мальчик будет работать охранником Рамзана Кадырова.

«Мальчик будет заниматься своими детскими играми, пока ему не надоест», – сообщил Умаров радиостанции «Говорит Москва», отметив, что никаких обязанностей на ребенка не возложили.

Министр выразил надежду, что судьба мальчика сложится счастливо. «Мы желаем ему мирной профессии, чтобы он никогда в жизни не брал это оружие, чтобы направить на кого-то. Чтобы вся его воинственность, страсть к оружию закончилась этими играми», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров принял на службу шестилетнего мальчика. Так Кадыров решил осуществить мечту ребенка, который ранее рассказал о желании охранять чеченского лидера.