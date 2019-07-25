Охранником Кадырова стал шестилетний мальчик

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.

Кадыров обратил внимание на мальчика после того, как его родители опубликовали в Сети ролик с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку», – написал Кадыров в Instagram.

Он добавил, что из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ребенку купили в детском магазине. По словам чеченского лидера, Газиеву уже назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.