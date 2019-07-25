Ходорковского обвинили в хищении акций по «третьему делу ЮКОСа»

Беглого олигарха Михаила Ходорковского в рамках «третьего дела ЮКОСа» обвиняют в хищении акций компании в ходе приватизации, а также в легализации похищенного имущества и полученных от его продажи средств, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Третьим делом ЮКОСа» называют уголовное дело в отношении бывших владельцев, руководителей и работников ОАО «НК «ЮКОС» по факту хищения нефти и легализации похищенного имущества и полученных от его реализации денежных средств, в том числе соединенного с ним дела в отношении Ходорковского и других лиц о легализации похищенных ими у государства в 1995-2003 годах акций ОАО «НК «ЮКОС» и денежных средств нефтяной компании в общем размере более 6 миллиардов долларов США», – заявил Куренной.

По его словам, в рамках второго дела Ходорковский и совладелец ЮКОСа Платон Лебедев были осуждены, но при этом от имени компаний, на которые были оформлены акции, в зарубежных судах инициированы судебные и третейские разбирательства против Российской Федерации с целью взыскания с нашей страны более 120 млрд долларов ущерба, передает РИА «Новости».

«Похищенные и отмытые средства аккумулированы Ходорковским и членами возглавляемой им организованной группы за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Ирландии и других государствах. В ответ на многочисленные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации о предоставлении сведений о движении легализованных средств за рубежом, наложении на них ареста оставлены без удовлетворения или даже без ответа. Истцы также всяческим образом уклоняются от исполнения требований суда Нидерландов раскрыть эту информацию», – заявил Куренной.

Поэтому сейчас, объяснил представитель Генпрокуратуры, сложно назвать сроки наложения ареста на это имущество и завершить расследование уголовного дела, но «работа в указанном направлении в целях привлечения всех виновных к установленной законом уголовной и материальной ответственности продолжается».

В мае сообщалось, что Генпрокуратура уже несколько лет ведет новое следствие в отношении Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу. Согласно материалам дела Ходорковский получил контроль над нефтяной компанией, перечислив руководству 250 млн долларов.