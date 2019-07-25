Бойцу спецподразделения «Альфа» предъявили обвинение по делу о разбое

Бойцу спецподразделения ФСБ «Альфа» Роману Оболенскому предъявили обвинение по делу о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ, их «добычей» стали 136 млн рублей.

В Московском окружном военном суде в четверг рассматривается жалоба на его арест, передает РИА «Новости».

«Да», – ответил он на вопрос судьи о предъявлении обвинения.

5 июля Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Сообщается, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова, похитив не менее 136 млн рублей.

Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов.

Среди задержанных есть сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ России. Их также проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

В суде также стало известно, что Власов оформил явку с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему.

Маргиев оформил явку с повинной и признал вину, Урусов признал вину частично.