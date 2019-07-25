Всех детей вывезли из сгоревшего хабаровского лагеря

Из палаточной базы отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар, вывезли всех детей, сообщила представитель администрации лагеря.

«Все дети в данный момент вывезены», – сказала она ТАСС.

По ее словам, кого-то из детей забрали родители, остальных вывезли на автобусе в сопровождении ГИБДД в спорткомплекс «Орлан» в Комсомольске-на-Амуре.

Между тем в Хабаровском крае началось заседание по рассмотрению мер пресечения для фигурантов уголовных дел, возбужденных после пожара, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. квадратных метров.