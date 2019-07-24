Назначен новый глава МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил министром иностранных дел Доминика Рааба.

Доминик Рааб стал новым главой МИД Британии, ранее он занимал пост министра по вопросам Brexit, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

До этого министром иностранных дел был Джереми Хант, который принял решение покинуть свой пост после вступления в должность премьер-министра Бориса Джонсона.

«Я бы считал честью возможность продолжать работу во главе Форин-офиса, но я понимаю, что новому премьер-министру необходимо подобрать свою команду. Борис Джонсон любезно предложил мне другой пост, однако после девяти лет в кабинете министров и трехсот заседаний кабмина пришло время вернуться в обычные парламентарии», – написал Хант в Twitter.

Также сообщалось, что свой пост покинула министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.

Напомним, 23 июля Джонсон был избран главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, а 24 июля официально вступил в должность.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом премьере и его роли в один из самых драматичных моментов истории королевства.